Zlatan: 'Ik kan door tot mijn 50e'

"Hoe ouder ik word, hoe beter. Net als rode wijn", zei de opgetogen Zweed na afloop tegen The Guardian. "Hou je van rode wijn?", vervolgde hij tegen de verslaggever. "Ik ben daar een perfect voorbeeld van. Ik voel me fantastisch." Hij scoorde dit seizoen 16 keer in 25 duels.

Ibrahimovic beweert zelfs dat zijn loopbaan er nog lang niet op zit. "Ik ben dan misschien wel 35 jaar oud, maar in mijn hoofd ben ik 20. Ik denk dat ik tot mijn 50e kan doorgaan", waren de opmerkelijke woorden van de Zweed.