Gullit kritisch op Neymar en Mbappé

Na afloop bij beIn Sports kregen vooral Neymar en Kylian Mbappé veel kritiek van Ruud Gullit en tv-collega John Barnes: „Ze hebben hun team in de steek gelaten.”

„Als je naar Messi en Ronaldo kijkt tijdens de laatste tien jaar, en hun verantwoordelijkheden in verband met prestaties. De volgende twee supersterren in lijn zijn Neymar en Mbappé. En dan kijk je naar die en het totale gebrek aan inzet. Ze hebben nog een lange weg te gaan om Messi en Ronaldo bij te benen”, aldus Barnes (ex-Liverpool en Watford).

Gewoonte

„Ze kunnen dit veranderen, zeker Neymar”, vult Gullit aan. „Dit deed hij niet toen hij bij Barcelona speelde. Niet met Messi en Suarez. Hij moest hard werken, dat was het plan. Zoals de regel om de bal na twaalf seconden terug in het bezit te hebben. Neymar maakte daar deel van uit. Maar zo lukt het niet. In Frankrijk wel. De andere zeven zullen het wel doen, maar op het internationale niveau tegen clubs als Liverpool kan je je dit niet veroorloven.

„Mbappé is nog jonger, maar als hij de gewoontes van Neymar gaat overnemen...Nu is hij vaak briljant en vaak ook niet. Plus, zijn inzet zonder bal is sowieso al niet top. Ik hoop niet dat dit voor hem een gewoonte gaat worden”, zegt Barnes.

Ronaldinho

„Ik hoop dat de trainer tegen Neymar zegt dat hij mee moet werken, maar dat weten we niet”, aldus Gullit. „Het ergste is wel dat Mbappé nog een geweldige impact heeft door de 2-2 te scoren. Je kan je dit niet permitteren op het hoogste niveau. Je kan er mogelijk eentje hebben. Ik herinner me toen Frank Rijkaard Ronaldinho naar Barcelona haalde. Dat was toen een middenvelder, maar Rijkaard zette hem als linkbuiten. Daar werd hij top en was hij minder schadelijk voor de defensie. Maar als je er twee hebt, dan heb je problemen.”

„Ja, alle respect voor Edinson Cavani”, stelt Barnes. „Neymar raakte meer ballen aan, terwijl Cavani er maar negen raakte in de tweede helft. Maar als je kijkt naar de gelopen meters van hem én Angel Di Maria...Die twee moeten bijlopen voor Neymar en Mbappé. Als je wint, zoals ze dat in Frankrijk doen met 4 of 5-0, dan lukt dat. Maar in de Champions League moet iedereen zijn job doen, met en zonder de bal. Ze hebben hun team in de steek gelaten.

„Bij een trainer als Pep Guardiola zou het niet gebeuren”, weet Gullit. „Die geeft zijn spelers extra training na een 3-0 zege omdat hij niet blij was met hun inzet. Zo win je en Pep weet hoe hij dat moet doen. Kan Tuchel Neymar veranderen? Neymar weet hoe het moet want hij deed het bij Barcelona. Maar het hangt dus af van de trainer. Hij moet zijn wil opleggen.”