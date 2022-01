Premium Het beste van De Telegraaf

Rotterdammers wonnen én verloren in 1965 van ’De Koninklijke’ Feyenoord-iconen over overleden Real Madrid-legende Francisco Gento: ’Hij had iets weg van Coen Moulijn’

Door Jeroen Kapteijns en Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Francisco Gento in duel met Feyenoord-verdediger Piet Romeijn. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Real Madrid rouwt om het overlijden van Francisco Gento op 88-jarige leeftijd. De aanvaller was een van de belangrijkste spelers van het Real Madrid, dat in de jaren vijftig het Europese voetbal totaal domineerde. Als enige speler ooit won hij zes keer de Europa Cup I (1956, 1957, 1958, 1959, 1960 en 1966). In het jaar van zijn laatste Europacupwinst kruiste Gento met Real Madrid in de eerste ronde van het toernooi de degens met Feyenoord. In Rotterdam werd het 2-1 voor de Rotterdammers, die in Bernabeu flink klop kregen (5-0). Guus Haak (84), Piet Romeijn (82) en Frans Bouwmeester (88) halen herinneringen op aan de legendarische Paco Gento.