Nadal laat China schieten

Hij gaf eerder deze maand bij de US Open op in de halve finales vanwege een pijnlijke knie.

„Na medisch onderzoek in Barcelona heb ik in overleg met mijn begeleiders besloten mijn Aziatische tour te laten schieten om de knie rust te gunnen. De klachten zijn niet nieuw en we hebben het al vaker op deze manier opgelost”, aldus Nadal op Twitter. „Het spijt me dat ik dit jaar mijn fans in China niet zal bezoeken.”

Nadal levert veel punten in: hij won vorig jaar het toernooi van Peking en verloor op het masterstoernooi van Shanghai in de finale van Roger Federer.