Nederlander niet langer snelste mens op fiets

In 1995 realiseerde de Maastrichtenaar op de Bonneville speedway, een zoutvlakte in Utah, de snelheid van 268,831 kilometer per uur.

Gisteren dook de Amerikaanse Denise Mueller-Korenek onder het 23-jaar oude wereldrecord van Rompelberg. Ze behaalde een snelheid van 295, 958 kilometer per uur. Ze gebruikte daarvoor de racewagen waarmee Rompelberg destijds ook het record brak.

De Amerikaanse had het record bij de vrouwen al in handen. In 2016 reed ze ruim 238 kilometer per uur. Maar daarmee nam ze geen genoegen. De 45-jarige Mueller-Korenek ging met de steun van Rompelberg op jacht naar het absolute record. Ze liet zich door de racewagen (1000 pk) aantrekken tot zo’n 80 kilometer per uur waarna ze achter een windscherm de topsnelheid realiseerde.