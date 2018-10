Voormalig Ajacied: ’Ajax kan verrassing in poulefase worden’

Wesley Sonck in actie met Lilian Thuram Ⓒ Hollandse Hoogte

Wesley Sonck speelde in het seizoen 2003/2004 voor Ajax. De Belgische spits denkt dat de Amsterdammers weleens zouden kunnen gaan stunten in dit Champions League-seizoen. „Elk jaar heb je wel één ploeg die verrast in de groepsfase.”