Noorwegen zonder Erling Haaland maar met drie Eredivisionisten tegen Oranje

De grootste naam is echter absent bij het Scandinavische land. Topschutter Erling Haaland (Borussia Dortmund) ontbreekt vanwege een heupblessure in de selectie van 26 spelers. De spits raakte afgelopen maand geblesseerd. Haaland ontbreekt daardoor woensdag bij Dortmund in het Champions Leagueduel met Ajax en hij mist ook de komende interlands.

Noorwegen neemt het op 13 november in Oslo op tegen Letland en komt drie dagen later naar Rotterdam voor de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje. Het Nederlands elftal heeft na acht groepswedstrijden 2 punten meer dan de Noren.

Met aanvoerder Martin Ødegaard, middenvelder Morten Thorsby en spits Alexander Sørloth zitten ook drie spelers in de Noorse selectie met een verleden in de Eredivisie.

Veertigjarige Zlatan weer bij Zweedse selectie

Zlatan Ibrahimovic behoort tot de selectie van Zweden voor het slot van de WK-kwalificatie. De 40-jarige spits van AC Milan moest zich een maand geleden vanwege achillespeesklachten afmelden voor de interlands tegen Kosovo en Griekenland. Bondscoach Janne Andersson had hem toen na slechts één invalbeurt bij Milan al weer opgeroepen.

Ibrahimovic miste het EK van afgelopen zomer vanwege een knieblessure en zijn rentree bij Milan bleek ook van korte duur. Ruim twee weken geleden keerde Ibrahimovic opnieuw terug op het veld. Dit keer bleef hij wel fit. De oud-Ajacied tekende dit seizoen in vijf competitiewedstrijden, waarvan twee als basiskracht, al weer voor drie doelpunten.

Zweden gaat met 15 punten uit zes wedstrijden aan kop in groep B. De ploeg van Andersson heeft 2 punten meer dan Spanje. Zweden sluit de kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Qatar af met uitwedstrijden tegen Georgië en Spanje, op 11 en 14 november.

„Ik heb goede hoop dat Zlatan kan meedoen en een bijdrage kan leveren”, zei Andersson bij de presentatie van zijn selectie. „We hebben veel contact gehad en hij staat te popelen om aan te sluiten bij de nationale ploeg. Het is voor ons als team natuurlijk fijn om in zo’n cruciale situatie te kunnen beschikken over zo’n goede speler met zoveel ervaring.”

Ibrahimovic maakte 62 doelpunten in 118 interlands. Aanvaller Jesper Karlsson van AZ behoort ook tot de selectie van 26 spelers.