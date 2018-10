KNSB akkoord met commerciële teams

In de nieuwe licentieovereenkomst staat aan welke voorwaarden een schaatsploeg moet voldoen om als topteam te worden aangemerkt. Het nieuwe akkoord loopt tot de zomer van 2020.

Vorig schaatsseizoen hadden vier Nederlandse ploegen de status van topteam. Dat waren LottoNL-Jumbo, Justlease, Clafis en Plantina (iSkate). De oude overeenkomst tussen de KNSB en de teams leidde bij de nodige schaatsers tot onvrede. Ze vonden de voorwaarden niet voldoende. Teams en rijders hebben nu kunnen aangeven welke afspraken ze wilden handhaven en welke in het nieuwe akkoord moesten worden aangepast. Met het nieuwe pakket van afspraken kunnen zowel de schaatsbond als de teams en schaatsers leven. Het gaat onder meer om de samenstelling van de teams, de begroting, arbeidsvoorwaarden en logovoering.

Welke topteams komend seizoen een licentie krijgen, maakt de KNSB binnenkort bekend.

„Deze overeenkomst past geheel in ons streven naar een stabiel topsportklimaat”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de schaatsbond. „Dit creëert rust voor de sporters om optimaal te kunnen presteren en pieken op grote toernooien.”

LottoNL-Jumbo, de grootste commerciële schaatsploeg van Nederland, is blij dat er een nieuw akkoord is. „Voor het schaatsen is het goed nieuws dat we ruimschoots voor de start van het seizoen een langdurige overeenkomst hebben. Dat geeft rust, voor alle partijen”, aldus manager Tim Senden.