Ajax Onder -19 geeft goede voorbeeld

De formatie van trainer John Heitinga had een simpele middag in Amsterdam. Met rust stond Ajax Onder -19 met 3-0 voor.

In de slotfase maakte de vijftienjarige Naci Ünüvar als invaller zijn debuut in de Youth League. En zoals wel vaker gebeurt bij een Ajax-debutant: hij scoorde en bepaalde de eindstand op 6-0. Met zijn treffer was hij de jongste doelpuntenmaker ooit in de UEFA Youth League.

In de Youth League zijn de jeugdteams van de Champions League-deelnemers aan dezelfde ploegen gekoppeld als in het toernooi van de senioren.

Grote broer Ajax 1 speelt om 18.55 uur de thuiswedstrijd tegen AEK Athene.