Wolff: ’Levensstijl belet Hamilton niet’

Het hele weekend was de viervoudige wereldkampioen niet op een foutje te betrappen en hij sloot het dan ook op een perfecte manier af, namelijk met een overwinning. Als kers op de taart vergrootte de Brit zijn voorsprong in het kampioenschap op Sebastian Vettel tot veertig punten.

Dit perfecte weekend volgde na een drukke week voor Hamilton, die onder andere zijn eigen kledinglijn in première zag gaan. Critici beweren wel eens dat het zijn prestaties soms negatief beïnvloed, maar volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is daar helemaal niets van waar.

Knalprestatie

„Al zes jaar moet ik vragen beantwoorden van mensen die me vragen waarom ik het toesta dat mijn rijder de wereld rondreist”, aldus Wolff tegen het Belgische F1 Journaal. „Maar weet je, de laatste tien dagen waren waarschijnlijk het meest extreem.”

„Hij houdt daarvan, in Shanghai stond hij op de catwalk, een paar dagen later was hij in New York en daarna kwam hij naar hier en blies hij iedereen weg met een knalprestatie.”

Vooroordelen

„Laten we geen vooroordelen hebben en iedereen hem op zijn prestaties laten beoordelen. Hij weet zelf wel wat het beste is voor hem”, besluit Wolff.

Hamilton beaamt dat en hij laat weten dat zijn drukke levensstijl zijn Formule 1-carrière niet in de weg staat.

Bewijs

„Van het moment dat ik de race verlaat draai ik de knop om”, aldus Hamilton. „Het was bijvoorbeeld niet gemakkelijk om mijn trainingen in mijn schema in te passen. Dit was echter niet hoe een normale week verloopt voor mij, het was gewoon een hectische tijd.”

„Ik heb in de voorbije twee weken meer gereisd dan dat ik het voorbije jaar al gereisd heb. Maar uit ervaring weet ik dat ik nog meer zou kunnen reizen dan dat ik de laatste twee weken gedaan heb en toch nog in staat zou zijn om de knop naar race-modus te draaien.”

„Er is geen moment geweest tijdens de voorbije twee weken, toen ik met andere dingen bezig was, dat ik niet aan racen en het kampioenschap gedacht heb. De verschillende dingen die ik doe geven me energie, ik vind het stimulerend en ik denk dat mijn prestaties van de laatste jaren daar het bewijs van zijn”, besluit Hamilton.