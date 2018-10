De trainer van Ajax kan wegens een knieblessure niet beschikken over zijn aanvoerder. Frenkie de Jong vervangt De Ligt in de achterhoede. Eiting neemt zijn plek op het middenveld in. De keuze van de trainer is een harde klap voor Donny van de Beek.

Dusan Tadic draagt de aanvoerdersband van de Amsterdammers.