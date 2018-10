Titelverdediger Gojowczyk al klaar in Metz

De 29-jarige Duitse titelverdediger moest woensdag zijn meerdere erkennen in de als eerste geplaatste Japanner Kei Nishikori: 6-7 (4) 3-6.

Gojowczyk behaalde vorig jaar in de Franse stad verrassend zijn tot dusverre enige titel op de ATP Tour. De tennisser bereikte toen via de kwalificaties het hoofdtoernooi en won in de eindstrijd van de Fransman Benoît Paire.