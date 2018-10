Hazard niet bij selectie Chelsea

Coach Maurizio Sarri gunt zijn Belgische sterspeler rust, met het oog op de komende wedstrijden in de 'eigen' Premier League. De Italiaan laat ook David Luiz, Mateo Kovacic en Emerson Palmieri thuis.

In de eerste vijf duels in de Engelse competitie scoorde Hazard al vijf keer. Chelsea gaf tot nu toe nog geen punt weg en is gedeeld koploper met Liverpool.