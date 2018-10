Na Modric ook aanklacht tegen Lovren

De international zou vorig jaar als getuige hebben gelogen tijdens de rechtszaak die vanwege belastingontduiking en geldverduistering was aangespannen tegen zijn oude club Dinamo Zagreb. In Kroatië staat een gevangenisstraf van zes maanden tot maximaal vijf jaar op meineed.

De nu 29-jarige Lovren stond van 2005 tot 2010 onder contract bij Dinamo Zagreb, dat hem tussentijds verhuurde. Inmiddels speelt Lovren bij Liverpool.

Lovren moest vorig jaar bij de rechtbank in Osijek getuigen. Dinamo Zagreb stond toen onder leiding van Zdravko Mamic, de spil in de corruptiezaak. Mamic werd in juni veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar. De oud-voorzitter kreeg die straf wegens belastingontduiking en verduistering.