Ten Hag roemt De Jong: ’Frenkie heeft een unieke kwaliteit’

„Hij is een ongelooflijk goede speler en zou een aanwinst zijn voor elke club in de wereld”, sprak de coach van Manchester United op de afsluitende persconferentie in Camp Nou. Die werd gehouden in aanloop naar de ontmoeting in de tussenronde van de Europa League met FC Barcelona, de club waar De Jong voetbalt. „Hij heeft een unieke kwaliteit. Als je hem in je selectie hebt, word je als team sterker.”

Ten Hag, die de trainer van De Jong was bij Ajax, kijkt uit naar de ontmoeting met Barcelona. „Het is geweldig om hier te spelen”, zei hij. „Ik houd van de filosofie van deze club, van de manier van voetballen. Ze hebben zoveel goede spelers en teams voortgebracht. We kijken ernaar uit om het tegen hen op te nemen.”

Onder leiding van trainer Xavi heeft FC Barcelona, na wat mindere jaren, de weg naar boven weer ingezet. Ten Hag: „Ik denk dat Barcelona op dit moment zijn beste voetbal sinds jaren speelt. Je ziet dat de manier van spelen gebaseerd is op de filosofie van Johan Cruijff.”

Ten Hag krijgt zelf bij Manchester United ook de complimenten. De Engelse topclub beleefde ook een aantal slechte jaren. „Ik denk dat beide clubs een ’reset’ nodig hadden”, aldus Ten Hag.