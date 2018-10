Ten Hag: ’Ajax heeft Eiting nodig'

„Zwakke tegenstanders bestaan niet in Europa”, vertelt Ten Hag tegenover Veronica. „Je moet naar het heden kijken. AEK is een heel sterke ploeg. We liggen heel close bij elkaar, het is 50/50. We moeten een goede dag hebben om ze te verslaan.”

Matthijs de Ligt en Erik ten Hag Ⓒ ANP

In de aanloop naar het Champions League-duel kreeg Ajax een zware tegenvaller te verwerken: Matthijs de Ligt viel geblesseerd af. Karel Eiting vervangt de aanvoerder. „AEK is een geslepen ploeg die goed kan afwachten’, verklaart Ten Hag zijn keuze. „Ze komen hier niet om aan te vallen en mikken op de counter. Dan heb je voetbal vanuit achteruit nodig, en dan heb je Eiting nodig.”