Bekerdrama: Vitesse en RKC uitgeschakeld door amateurs

Vitesse kende geen beste wedstrijd op bezoek bij Kozakken Boys. Tweemaal kwam de ploeg van Phillip Cocu op voorsprong, maar twee keer repareerde Kozakken Boys de schade. Vooral de 1-1, een vrije trap van Lars Hutten vanaf een meter of dertig, mocht er wezen.

In de strafschoppenreeks gingen de eerste zes feilloos binnen, maar Melle Meulensteen faalde vervolgens vanaf de strafschopstip. Bij Kozakken Boys bleef vervolgens iedereen rustig. Ook oud-Feyenoorder Kaj Ramsteijn, die de eer had om de beslissende penalty binnen te schieten.

RKC onderuit in Groeksbeek

De Treffers heeft voor een flinke stunt gezorgd. In eigen huis was de ploeg uit Gelderland met 2-0 te sterk voor RKC Waalwijk, de nummer zeven van de Eredivisie.

Feest na de 2-0. Ⓒ ProShots

Al na dik een kwartier ging het mis voor de Waalwijkers op bezoek bij de tweededivisionist. Gavin Vlijter was verantwoordelijk voor de openingsgoal en had in de slotfase van de eerste helft ook nog voor de tweede goal kunnen zorgen, maar hij stuitte op Andreas Pereira.

Halverwege de tweede helft kwam de verdiende 2-0 er alsnog voor De Treffers, dat wordt gecoacht door Jan de Jonge. Brian Campman legde een vrije trap vanaf randje zestien uitstekend binnen. Een goede 25 minuten later kon het feest losbarsten op Sportpark Zuid.

Net zoals vijf jaar geleden in Amsterdam op bezoek bij Swift moesten penalty’s uitsluitsel geven. Destijds gingen de Arnhemmers kopje onder.

Groningen wint in Dordrecht

FC Groningen draait uiterst stroef in de Eredivisie, maar heeft in de KNVB Beker wel succes geboekt. Op bezoek bij FC Dordrecht verzekerde het zich van de volgende ronde dankzij een 0-3 overwinning.

Groningen had het niet makkelijk voor rust. Het creëerde moeizaam kansen en moest continu waakzaam zijn voor de Dordtse counter met Aliou Baldé. Kort voor de pauze was er de bevrijdende 0-1, toen Neraysho Kasanwirjo knap raak schoot. In de tweede helft raakten beide ploegen al vrij snel het houtwerk (Baldé en Ricardo Pepi). Pepi stuitte nog meermaals op doelman Trevor Doornbusch, die met een aantal uitstekende reddingen de show stal.

Neraysho Kasanwirjo schiet raak voor Groningen. Ⓒ ProShots

Rechtsback Kasanwirjo bleek een stuk effectiever. Tien minuten voor tijd besliste hij de wedstrijd met een rake kopbal. Voor dit duel had hij in 44 wedstrijden voor de Groningers slechts één keer gescoord. Nu staat de teller dus op drie. Overigens gold dat voor FC Groningen ook. Pepi was bij zijn vijfde poging van de tweede helft Doornbusch wel de baas.

NEC schakelt Fortuna uit

NEC staat in de tweede ronde van de KNVB-beker. De club uit Nijmegen schakelde voor eigen publiek Fortuna Sittard uit (3-2).

NEC kwam op achterstand door een treffer van Cole Bassett. Vervolgens werkte verdediger Ximo Navarro van Fortuna Sittard de bal in eigen doel (1-1). Souffian El Karouani bracht de thuisploeg voor het eerst op voorsprong (2-1), maar Rodrigo Guth maakte weer gelijk (2-2). Uiteindelijk maakte Pedro Marques na voorbereidend werk van Oussama Tannane het beslissende doelpunt (3-2).

Trainer Julio Velázquez verloor voor het eerst met Fortuna, na drie overwinningen en een gelijkspel in de Eredivisie.

Emmen ontsnapt

FC Emmen kwam met de schrik vrij in het uitduel met ADO'20 (1-2), de koploper van de derde divisie zondag. Feyo Glim zette de nummer 17 van de Eredivisie op achterstand. Maar Richairo Zivkovic maakte gelijk en Azzeddine Toufiqui tekende in de verlenging voor het beslissende doelpunt. ADO'20 speelde vanaf de tiende minuut met tien man na een rode kaart voor Ruben Doesburg.

SC Cambuur bereikte de tweede ronde door een zege bij FC Rijnvogels (0-3). Silvester van der Water, Milan Smit en Remco Balk maakten de doelpunten voor de club uit Leeuwarden.

Ook Excelsior bekert verder. De club uit Rotterdam, zondag nog weggespeeld door Ajax (7-1), was veel te sterk voor MVV Maastricht (5-1). Reda Kharchouch en Lazaros Lamprou scoorden tweemaal.

Go Ahead Eagles loot zaterdagavond ook mee voor de tweede ronde. De club uit Deventer rekende af met Helmond Sport (3-1). Jay Idzes, Philippe Rommens en Sylla Sow maakten de doelpunten voor de thuisploeg.

