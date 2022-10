Rechtsback Kasanwirjo goudhaantje bij bekerzege FC Groningen

Groningen had het niet makkelijk voor rust. Het creëerde moeizaam kansen en moest continu waakzaam zijn voor de Dordtse counter met Aliou Baldé. Kort voor de pauze was er de bevrijdende 0-1, toen Neraysho Kasanwirjo knap raak schoot. In de tweede helft raakten beide ploegen al vrij snel het houtwerk (Baldé en Ricardo Pepi). Pepi stuitte nog meermaals op doelman Trevor Doornbusch, die met een aantal uitstekende reddingen de show stal.

Rechtsback Kasanwirjo bleek een stuk effectiever. Tien minuten voor tijd besliste hij de wedstrijd met een rake kopbal. Voor dit duel had hij in 44 wedstrijden voor de Groningers slechts één keer gescoord. Nu staat de teller dus op drie. Overigens gold dat voor FC Groningen ook. Pepi was bij zijn vijfde poging van de tweede helft Doornbusch wel de baas.