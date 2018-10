Huntelaar uit voorzorg gewisseld

Huntelaar leek last te hebben van zijn hamstring. Dit seizoen scoorde de spits al zes keer in de eredivisie en vier keer in de voorronden van de Champions League.

Matthijs de Ligt was er in het met 3-0 gewonnen duel tegen de Grieken helemaal niet bij. De aanvoerder liep dinsdag een knieblessure op tijdens de training.