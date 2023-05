Nyck de Vries: ’Tot nu toe een solide weekeinde’

„Het was heel close. Dat is het mooie aan deze sport en dat is ook waarom we zo houden van competitie”, aldus De Vries, wiens teamgenoot Yuki Tsunoda start vanaf de negende stek.

De Vries is vooralsnog tevreden over zijn eerste race-weekeinde als Formule 1-coureur in Monaco. „Tot nu toe hebben we een heel aardig weekeinde. Je ziet in de kwalificatie dat de baan steeds sneller wordt en dan gaat het erom, dus je moet ook geduldig zijn en als team zo goed mogelijk omgaan met de veranderende omstandigheden. Het ziet er vrij solide uit, al willen we natuurlijk altijd meer. Tijdens de race draait het er denk ik niet zozeer om dat we onnodige risico’s gaan nemen, maar dat we zelf het beste doen wat we kunnen. En dan zien we wel of we uiteindelijk twaalfde, dertiende of juist elfde of tiende eindigen.”