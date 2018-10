Ajax met ruime zege terug in CL

De ploeg van trainer Erik ten Hag rekende in de Johan Cruijff ArenA af met AEK Athene. Nicolas Tagliafico (twee schitterende goals) en Donny van de Beek bezorgden Ajax een verdiende zege: 3-0.

Bij Ajax kan het vizier nu worden gericht op de volgende belangrijke clash. Zondagmiddag om 16.45 uur is koploper PSV tegenstander in de Eredivisie. De Eindhovenaren gingen dinsdagavond in het miljoenenbal met 4-0 onderuit bij FC Barcelona.

In de 100e thuiswedstrijd van Ajax in de Champions League kregen de Amsterdammers te maken met een stugge Griekse ploeg. Het creëren van kansen zat er voor de formatie van Ten Hag nauwelijks in voor de rust.

Frenkie de Jong en Dusan Tadic claimen een penalty bij arbiter Carlos Del Cerro. Ⓒ Reuters

De grootste mogelijkheid kwam op naam van de opponent uit Athene. Ezequiel Ponce dook vrij op voor het doel van Andre Onana, maar het schot van de spits werd gekraakt door Frenkie de Jong. De kersverse Oranje-international verving de geblesseerde Matthijs de Ligt centraal achterin. Carel Eiting nam de plek van De Jong in op het middenveld.

Taglafico zorgt voor de openingstreffer. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Daar waar het moeizaam liep voor de rust knalde Ajax in de tweede helft uit de startblokken. David Neres vond Tagliafico met een scherpe voorzet. De Argentijn ontliep buitenspel en volleerde loepzuiver binnen.

Kort na de openingstreffer kreeg Tagliafico zelfs de kans op nog een treffer op aangeven van Eiting. De Griekse goalie Vasilios Barkas bracht redding voor AEK.

In de 62e minuut moest Klaas-Jan Huntelaar het veld ruimen. De spits had last van zijn hamstring. Het leek er even op dat zijn vervanger Van de Beek al snel voor de tweede Amsterdamse treffer zorgde, maar zijn doelpunt werd terecht geannuleerd vanwege buitenspel.

De wissel die een gouden bleek te zijn. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een kwartier voor tijd werd het even onvriendelijk in de ArenA. Frenkie de Jong trok aan de noodrem en kreeg een gele kaart. Petros Mantalos reageerde nogal opgefokt. Ook Hakim Ziyech liet zich niet onbetuigd en kreeg net als Mantalos een gele kaart.

De beslissing kwam er twee minuten later. Donny van de Beek werkte heerlijk af na een schitterende actie van Dusan Tadic. Van de Beek vierde zijn treffer op z’n Kylian Mbappé’s, met zijn armen over elkaar stond hij voor de dolblije Ajax-fans.

Donny van de Beek schiet binnen.

In de slotminuut scoorde Tagliafico nog een keer. Deze keer met een wonderbaarlijke volley. Het was het slotstuk van een prima terugkeer van Ajax in de Champions League. Vlak voor tijd maakte Kasper Dolberg nog zijn rentree in de spits.

Bayern München

Over twee weken komt Ajax opnieuw in actie op het hoogste Europese niveau. Op 2 oktober om 21.00 uur is dan in de Allianz Arena Bayern München de volgende opponent.