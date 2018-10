Para-amazone Rixt van der Horst prolongeert wereldtitel

Van der Horst straalde na afloop van oor tot oor. “Ik had er op gehoopt, want ik wist dat het er in zat om te winnen. Maar dan moet het nog wel gebeuren. Ik ben super blij.”

De Nederlandse equipe is top begonnen aan de WK paradressuur. De kans op een teammedaille is groot. Van der Horst: “We moeten natuurlijk de concurrenten, zoals de Britten, niet onderschatten, maar ik denk dat we het podium moet kunnen halen.”

Donderdag en vrijdag gaat de strijd verder in de landenwedstrijd.