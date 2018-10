Tagliafico neemt Ten Hag mee terug in de tijd

„We hebben geweldig gespeeld, heel volwassen en in een hoog tempo”, vertelde Ten Hag tegen Veronica. Uiteindelijk zegevierde Ajax met 3-0. Nicolas Tagliafico (twee doelpunten) en Donny van de Beek troffen doel.

Bij de rust was het nog 0-0, maar de trainer van Ajax had zich naar eigen zeggen niet druk gemaakt. „Dat zijn de Europese wetten. AEK heeft een goede ploeg. Je moet scherp zijn in de duels en investeren.”

Donny van de Beek moest ook bij afwezigheid van Matthijs de Ligt op de bank plaatsnemen. Carel Eiting kreeg een basisplaats. „Carel speelt al het hele seizoen geweldig. Dan komt Carel erin”, was Ten Hag duidelijk.

Carel Eiting heeft de controle. Ⓒ Matty van Wijnbergen

De tukker genoot met volle teugen van de schitterende derde treffer van Tagliafico. „Een ongelooflijke goal. Die treffer deed me denken aan die goal van Bryan Roy (een treffer in het seizoen 1989/1990, red). Het was een geweldig slotstuk van de avond”, besloot Ten Hag.

