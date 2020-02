Orkaanwaarschuwing: EL-duel Salzburg-Frankfurt afgelast

Meteorologen verwachten in Oostenrijk windstoten tot 120 kilometer per uur, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor spelers en supporters. Op bevel van de lokale veiligheidsautoriteiten is de wedstrijd afgelast. Wanneer het duel ingehaald wordt is nog niet bekend.

Frankfurt won het eerste duel met 4-1. Het doorgaan van het uitduel van AZ tegen het Oostenrijkse LASK Linz, dat ook donderdagavond op het programma staat, is niet in gevaar.