Hoffenheim geeft in slotfase voorsprong weg

De Nederlandse verdedigers Joshua Brenet en Justin Hoogma deden niet mee bij Hoffenheim. Brenet was samen met ploeggenoot Ishak Belfodil door trainer Julian Nagelsmann om disciplinaire redenen buiten de selectie gelaten. Hoogma bleef in Charkov op de reservebank zitten.

Hoffenheim kwam al in de 6e minuut op voorsprong. Florian Grillitsch zette zelf de aanval op en stiftte de bal vervolgens van dichtbij over keeper Andrei Pijatov in het doel. Ismaily maakte in de 27e minuut met links gelijk, maar Hoffenheim sloeg in de 38e minuut opnieuw toe. Pjatov ging bij een hoekschop enorm in de fout toen hij dacht de bal weg te stompen. Havard Nordtveit kwam echter voor de doelman en kopte raak.

Lang leek de nummer drie van vorig seizoen in de Bundesliga die voorsprong vast te houden. Maycon schoot in de 81e minuut van buiten het zestienmetergebied met links hard raak: 2-2.