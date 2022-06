Formule 1 en Mercedes veroordelen ’racistisch taalgebruik’ Nelson Piquet

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis dit seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

De Braziliaan (69) gebruikte tijdens een gesprek met Motorsports Talk een racistische term om naar Lewis Hamilton te verwijzen. Onderwerp van gesprek was de harde crash van Max Verstappen in Silverstone vorig jaar, nadat de Nederlander werd aangetikt door de Brit. Die won uiteindelijk de race. Verstappen heeft een relatie met de dochter van de drievoudig wereldkampioen.

De Formule 1-leiding zegt in een statement: „Discriminerende of racistische taal is in welke vorm dan ook onaanvaardbaar en hoort niet thuis in de samenleving. Lewis is een ongelooflijke ambassadeur voor onze sport en verdient respect. Zijn onvermoeibare inspanningen om diversiteit en inclusie te vergroten, zijn een les voor velen en iets waar we ons bij de F1 voor inzetten.”

Mercedes reageert ook: „Wij veroordelen in de krachtigste bewoordingen elk gebruik van racistische of discriminerende taal van welke aard dan ook. Lewis heeft het voortouw genomen in de inspanningen van onze sport om racisme te bestrijden, en hij is een echte voorvechter van diversiteit op en naast de baan. Samen delen we een visie voor een diverse en inclusieve autosport, en dit incident onderstreept het fundamentele belang om te blijven streven naar een betere toekomst.”