VIDEO - Ronaldo in tranen na rood

De Portugese vedette, die in de zomer overkwam van Real Madrid, kreeg op bezoek bij Valencia na rood van scheidsrechter Felix Brych. Vervolgens huilde hij bittere tranen.

Cristiano Ronaldo moet eraf en huilt bittere tranen. Ⓒ Reuters

Ronaldo wilde in de 29e minuut, na een voorzet vanaf links, voor zijn directe tegenstander Jeison Murillo komen. Daarbij leek hij geen overtreding te maken. De verdediger van Valencia ging echter naar de grond, tot onvrede van Ronaldo. De Portugees schreeuwde hem wat toe en trok vluchtig aan het haar van de verdediger.

Brych ging voor raad naar zijn lijnrechter toe en toonde Ronaldo toen rood.

Het was de eerste rode kaart van Ronaldo in 154 wedstrijden die hij speelde in de Champions League.