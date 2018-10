Tagliafico bijna weer in voetsporen van Messi

Bekijk ook: Tagliafico neemt Ten Hag mee terug in de tijd

„Dit is echt ongelooflijk”, zei de linksback. ,,Ik beleef zulke mooie weken. Het gaat er nu ook om dat ik rustig blijf.”

Bij afwezigheid van de grote Lionel Messi droeg Tagliafico tijdens de laatste oefeninterlands van Argentinië tegen Guatemala en Colombia de aanvoerdersband van zijn nationale ploeg.

In een uitverkochte Johan Cruijff ArenA trad hij weer bijna in de voetsporen van de beste voetballer van zijn land. Messi scoorde dinsdag driemaal tegen PSV. De keeper van AEK Athene voorkwam dat Tagliafico drie keer scoorde in zijn eerste wedstrijd ooit in de Champions League.

Misschien kan Argentinië wel zonder Messi, kreeg Tagliafico vlak na de wedstrijd voor zijn voeten geworpen. ,,Nee, natuurlijk niet”, antwoordde Tagliafico.

,,We mogen even genieten”, zei Tagliafico. „Maar zondag wacht weer PSV. Ik hoop dat Matthijs de Ligt dan weer kan spelen. Hij is niet alleen onze aanvoerder maar ook een heel goede verdediger. Vorig seizoen hadden we het lastig daar. Ja, dat gold ook voor mij in de duels met Lozano. Maar ik vind dat we er sterker op zijn geworden.”

