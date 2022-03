Weg naar Roland Garros ligt open voor Novak Djokovic

Met de afschaffing van de pas kan de Serviër volgende maand in principe meedoen aan het graveltoernooi van Monte Carlo en de maand erop in Parijs op jacht gaan naar zijn 21e grandslamtitel. Djokovic is de titelverdediger op Roland Garros.

Djokovic raakte vorige week de leiding op de wereldranglijst kwijt, hoewel hij voor het eerst dit jaar in actie kwam. In Dubai verloor hij in de kwartfinales van de Tsjech Jiri Vesely waardoor de Rus Daniil Medvedev hem passeerde en de nieuwe nummer 1 van de wereld werd. Djokovic kan de komende weken vanwege zijn ongevaccineerde status niet deelnemen aan twee grote toernooien in de Verenigde Staten. Het gaat om Indian Wells en Miami.