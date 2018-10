Bayern direct ijzersterk in groep van Ajax

Bekijk ook: Ajax met ruime zege terug in CL

In de Groep van Ajax zegevierden de Zuid-Duitsers eenvoudig op bezoek Benfica: 2-0. Robben speelde het hele duel en miste in de blessuretijd een grote kans op een doelpunt.

Lewandowski en Sanches

Robert Lewandowski opende in de tiende minuut de score voor Bayern. In de tiende minuut van de tweede helft verdubbelde Renato Sanches, voormalig Benfica, de marge.

Robert Lewandowski opent de score. Ⓒ Getty Images

Bayern München krijgt in het volgende groepsduel te maken met Ajax, dat woensdagavond sterk opende tegen AEK Athene: 3-0 zege. In de Allianz Arena staat op 2 oktober het duel tussen Bayern en Ajax op het programma. Op hetzelfde moment treffen AEK Athene en Benfica elkaar in Griekenland.