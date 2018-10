Kuipers geeft Sergio Ramos historisch geel

De speler van Real Madrid zag in het duel met AS Roma zijn 37e gele kaart in het miljoenenbal. Nog nooit kreeg een speler zoveel gele kaarten in de Champions League. Ramos is de opvolger van Paul Scholes die 36 keer geel zag.

Overigens won Real Madrid zonder enige moeite met 3-0 van AS Roma.

