Juventus geeft geen krimp na rood voor Ronaldo

De Italiaanse kampioen zag de nieuwe topaankoop Cristiano Ronaldo bij Valencia al binnen het half uur een rode kaart krijgen, maar sloeg daarna met tien man toe: 0-2. Beide doelpunten kwamen voort uit een strafschop.

De rode kaart voor Ronaldo leek onterecht gegeven. Na een voorzet vanaf links probeerde de aanvaller voor Jeison Murillo te komen. Daarbij maakte hij geen overtreding, maar de verdediger van Valencia ging wel naar de grond.

Ronaldo waardeerde dat niet, riep hem wat toe en trok Murillo vluchtig aan zijn haar. De Duitse scheidsrechter Felix Brych gaf, na advies te hebben ingewonnen bij zijn lijnrechter, Ronaldo direct rood. De Portugees ging met tranen in zijn ogen van het veld. Het was voor de 33-jarige Ronaldo zijn eerste rode kaart in de Champions League.

Paul Pogba knalt raak. Ⓒ Getty Images

Met tien man bleef Juventus overeind. Kort voor rust mocht Miralem Pjanic vanaf de strafschopstip aanleggen nadat Daniel Parejo met te hoog been inkwam: 0-1. Kort na de pauze benutte Pjanic opnieuw een strafschop, die dit keer werd gegeven na een overtreding van Murillo. Valencia mocht zelf ver in blessuretijd ook een penalty nemen, maar Parejo zag zijn inzet gestopt door keeper Wojciech Szczesny.

In de andere wedstrijd in groep H van de Champions League was Manchester United veel te sterk voor Young Boys, de kampioen van Zwitserland: 0-3. Paul Pogba scoorde twee keer, in de 35e minuut eerst met een schot van afstand en kort voor rust uit een penalty. De derde treffer kwam in de tweede helft op naam van Anthony Martial.