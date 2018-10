Nederlandse springruiters voorlopig tweede op WK

Op de eerste wedstrijddag werd maar een fout genoteerd, waardoor het team op een tweede plek staat in het tussenklassement. Een goede uitgangspositie voor de tweede ronde, donderdag.

Harrie Smolders, de nummer een op de wereldranglijst, zette met Don VHP een prachtige vlekkeloze rit neer in 78.12 seconden. Het bracht hem op de zevende plaats. Marc Houtzager en Calimero waren slechts een fractie langzamer en noteerden 79.48 seconden en een tiende plek.

Ook Jur Vrieling reed ijzersterk, hij stuurde zijn Glasgow van ‘t Merelsnest in 80.11 seconden rond en werd veertiende. Alleen WK-debutant Frank Schuttert had met Chianti’s Champion een balk en zakte daardoor af naar nummer 50 (85.64 seconden).

Bondscoach Rob Ehrens was tevreden over de prestaties van zijn ploeg. “Het is een mooi begin. Ze hebben alle vier top gereden, jammer van de pechfout van Frank. Morgen is weer een nieuwe dag en dan hopen dat het net zo gaat als vandaag.” De landenwedstrijd wordt na de rondes op donderdag en vrijdag beslist.