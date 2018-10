Van de Beek slaat terug: ’Ik ben er nog’

Hij kruiste beide handen voor zijn borst en keek stoïcijns naar de supporters op de tribune van de F-side. „Het was zoiets van: ik ben er nog”, verklaarde de ingevallen Ajacied.

„Je moet daar niets achter zoeken”, haastte de middenvelder zich te zeggen. „Er kwam veel adrenaline vrij. En ik bedenk nooit hoe ik ga juichen.” Het verklaarde misschien ook wel dat de middenvelder niet echt lekker in zijn vel zit. Eerst verloor hij zijn basisplaats aan Frenkie de Jong. Tegen AEK koos trainer Erik ten Hag niet voor hem maar Carel Eiting, na het wegvallen van de geblesseerde Matthijs de Ligt.

,,Natuurlijk baalde ik weer”, erkende Van de Beek. „Je hoopt dat de trainer dan nu wel voor mij kiest. Helaas gebeurde dat niet. Ik heb het te respecteren als hij voor iemand anders kiest. En ik kan alleen maar laten zien dat ik moet spelen op de momenten dat ik een kans krijg.”

Misschien komt er zondag wel zo'n mogelijkheid in Eindhoven als Ajax eindelijk weer eens op kop in de eredivisie kan komen. Als Klaas-Jan Huntelaar geblesseerd blijft, dan gaat Tadic waarschijnlijk als spits voetballen en kan er zo maar een plek voor Van de Beek op het middenveld vrij komen. „Ik moet het gewoon afwachten. Het doet pijn. Het is balen, maar ik moet nu knokken”, zei de viervoudig international.

De middenvelder kreeg de complimenten van trainer Erik ten Hag, die had genoten. „Als je erin komt en dit kunt brengen... Het is de breedte van de selectie die bepaalt hoe sterk je bent.”

Hoopgevend voor Van de Beek is wellicht de manier waarop zijn trainer na de zege op AEK over hem sprak. ,,Ik vond het prachtig dat hij scoorde" zei Ten Hag. ,,Je hebt het gezien. Hij heeft een antwoord gegeven. Hij heeft laten zien dat hij ook wil spelen. Donny is supergemotiveerd."