AS Roma heeft Kluivert niet nodig

Kluivert maakte gisteravond tijdens de Champions League-kraker van AS Roma bij titelhouder Real Madrid (3-0 verlies) niet eens deel uit van de wedstrijdselectie en moest plaatsnemen op de tribunes van het Santiago Bernabeu. De aanvaller, die afgelopen zomer voor ruim 17 miljoen euro de veelbesproken overstap maakte van Ajax, wacht ook nog op zijn eerste basisplaats in de Serie A.

Kluivert kwam in drie van de eerste vier competitiewedstrijden wel in actie, maar deed dat telkens als invaller. Scoren kwam er in de 77 minuten die hij speelde nog niet van. Wel had hij bij zijn competitiedebuut tegen Torino een assist in huis op spits Edin Dzeko.

Monchi ziet in de jongeling op dit moment vooral een speler voor de toekomst, zo vertelde hij deze week in Italiaanse media. „Justin is een speler met veel kwaliteiten, maar hij zal zich nog moeten verbeteren. Toch hebben we geen haast met hem. Hij zal uiteindelijk een belangrijke speler voor ons worden.”