Depay enorm trots op stunt in Manchester

„Dit is een groot resultaat voor ons. Ik ben trots op de ploeg”, zei de Nederlander tegen BT Sport. „Het was lastig. Maar als we de bal hadden, probeerden we te counteren. We hebben een goede ploeg en hebben vandaag laten zien dat we in ieder geval de groepsfase kunnen doorkomen.”

Depay erkende dat de druk die de ploeg van trainer Pep Guardiola ontwikkelde gigantisch was. „Het was enorm lastig om onder de druk uit te komen. Maar we hebben de zege eruit gesleept. Iedereen is enorm trots. Hier moeten we vertrouwen uit halen.”