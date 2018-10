Grol na loodzware loting: ’Het wordt oorlog’

Als de ongeplaatste zwaargewicht (+100 kilogram) woensdag in zijn openingspartij de Senegalees Mbagnick Ndiaye aan de kant zet, wacht in de tweede ronde Europees kampioen Lukas Krpalek als tegenstander.

Grol (33) verloor afgelopen april bij de EK in de kwartfinale van de 27-jarige Tsjech, die de slijtageslag in de golden score in zijn voordeel besliste.

Van de zeven onderlinge ontmoetingen won Grol er overigens vijf. ,,Krpalek is een gevaarlijke tegenstander. Het wordt oorlog”, blikt Grol vooruit op het treffen met de regerend olympisch kampioen in de gewichtsklasse tot 100 kilogram.