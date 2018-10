Hassan: Eerst wereldrecord, dan de marathon

Na een imponerend zomerseizoen (met Nederlandse records op de mijl en 3000 meter, een Europese titel en record op de 5000 meter) wilde Hassan nog één wedstrijd lopen. Haar coach Alberto Salazar adviseerde haar als uitstapje een halve marathon te lopen in Kopenhagen. Zonder druk of verwachtingen.

Het betekende dat de 25-jarige atlete een dag voor de wedstrijd ontspannen liep te shoppen in de Deense hoofdstad, twee hamburgers at en freewheelend de wedstrijd in ging. De baanatlete in Hassan kon het aanvangstempo echter makkelijk aan, volgde en won in een opzienbarend Europees record. Haar coach noemde haar prestatie onbeschrijfelijk. Hassan: „Het kwam echt volkomen onverwacht dat ik zo snel was. Daarom heb ik besloten na de Olympische Spelen van Tokio 2020 een marathon te gaan lopen.”

Daarvóór heeft ze echter nog andere plannen. „Mijn grote droom is een wereldrecord op de 5000 meter. Dit jaar heb ik met 14.22,34 al 19 seconden van mijn persoonlijk record afgehaald (het wereldrecord is 14.11,15 van Tirunesh Dibaba uit 2008, red.).„Ik kan op de WK van komend jaar de 1500 en 5000 meter niet combineren. Daarom zal ik daar én op Olympische Spelen de 5000 en 10.000 meter combineren. Ik wil heel graag dubbelen, want tweemaal goud is beter dan één keer goud.”

Hassan is 9 december weer in Nederland om mee te doen aan de EK Cross in Beekse Bergen. Ook Susan Krumins en Maureen Koster zijn van plan daar deel te nemen.