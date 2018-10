Tadic: ’Ten Hag zag het ook’

„Genieten mag even”, zei hij na zijn eerste duel ooit in de Champions League. „Maar ook onze jonge spelers moeten weer snel verder. Op naar de volgende wedstrijd.”

De uitkomst van de kraker van zondag tussen de kampioen en voornaamste uitdager uit Amsterdam is volgens Tadic niet beslissend voor de titel. „Nee, natuurlijk niet”, lacht de 29-jarige Serviër. „Het seizoen is nog zo lang en we krijgen ze ook nog thuis.”

Toch staat er veel op het spel in het Philips-stadion. Ajax heeft een overwinning nodig om eindelijk weer eens aan kop in de eredivisie te komen. PSV kan de voorsprong uitbreiden tot vijf punten. Dat is best een redelijke marge gezien het verschil tussen beide voornaamste titelkandidaten en de rest van de clubs tot nu toe dit seizoen in de eredivisie.

Tadic kan geen favoriet aanwijzen voor de topper in Eindhoven. „Het gaat om de vorm van de dag”, zei hij. „We hebben nu allebei vijftig procent kans. Zij zijn de kampioen en spelen thuis. Wij zijn nu aardig bezig en voetballen altijd op dezelfde manier. Op de aanval dus, dat zal tegen PSV niet anders zijn.”

Dusan Tadic is dolblij met de zege op AEK Athene. Ⓒ ANP Pro Shots

Tadic kan alleen maar hopen dat Matthijs de Ligt en Klaas-Jan Huntelaar op tijd zijn hersteld van blessureleed. De eerstgenoemde aanvoerder miste de krachtmeting met AEK wegens een op het oog niet al te ernstige knieblessure. Huntelaar moest zich in de tweede helft van het duel met de kampioen van Griekenland laten vervangen. Mocht de ervaren spits verstek moeten laten gaan tegen PSV, dan is de kans groot dat Tadic hem zal vervangen. Kasper Dolberg is er zo lang uit geweest dat hij nog niet klaar is voor een basisplaats.

Ajax ging tegen AEK beter voetballen toen David Neres na rust naar de linkerkant verhuisde en Tadic in de as van zijn team ging spelen. „De verdedigers van AEK bleven niet op hun positie maar besloten hun directe tegenstander te volgen”, zei de Serviër. „In de tweede helft heb ik inderdaad aan onze trainer gevraagd of ik niet even centraal kon spelen. Maar hij had dat ook al gezien hoor. En hij heeft dat besloten, niet ik.”

