VIDEO - Tagliafico geeft opheldering over wondergoal

„Lionel Messi scoorde drie keer, ik bijna”, haalde de Argentijn de prestatie van zijn landgenoot tegen PSV erbij. AEK-keeper Vassilas Barkas hield Tagliafico met een katachtige redding van een hattrick af.

„Dat ik in mijn eerste Champions League-wedstrijd ooit twee doelpunten maak, is geweldig. Maar het allerbelangrijkste is dat we hebben gewonnen. En om eerlijk te zijn, was mijn tweede treffer een mislukte voorzet.”

