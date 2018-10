Van kampioen tot trotse fan

Regerend wereldkampioen Jeroen Dubbeldam is present in Tryon, maar doet niet mee: ,,De rol van fanatieke supporter bevalt me prima.’’ Ⓒ Foto’s Persbureau Melissen

TRYON - ,,Op papier heeft Nederland de sterkste springploeg.” Dat zegt Jeroen Dubbeldam, die er vertrouwen in heeft dat ’zijn’ teamgoud van 2014 in Caen deze week wordt geprolongeerd op de Wereldruiterspelen in Tryon. ,,Ik sta hier echt als trotse Hollander. De rol van fanatieke supporter bevalt me prima.” Aan Harrie Smolders, Marc Houtzager, Jur Vrieling, Frank Schuttert en reserve Leopold van Asten de zware taak aan de hoge verwachtingen te voldoen.