Ronaldo dreigt droomduel te missen

Mocht de Portugese sterspeler van De Oude Dame voor twee of meer wedstrijden worden geschorst, dan mist hij het droomduel met zijn oude club Manchester United, dat in speelronde drie op Old Trafford de tegenstander is.

Bekijk ook: Juventus geeft geen krimp na rood voor Ronaldo

Mocht Ronaldo, die met tranen met tuiten huilde toen hij van het veld moest, voor één duel worden geschorst, dan mist hij alleen het thuisduel van Juventus met Young Boys.

Cristiano Ronaldo kan niet geloven dat hij met rood van het veld moet. Ⓒ AFP

De 33-jarige Ronaldo is nog altijd zeer populair bij de aanhang van The Red Devils. De Engelsen hoopten jarenlang dat hij zou terugkeren, maar afgelopen zomer koos de vedette na vele prachtige jaren bij Real Madrid voor een overstap naar Turijn.

Met United won Ronaldo tussen 2003 en 2009 onder meer het WK voor clubteams en de Champions League. Bovendien werden drie landstitels behaald. De aanvaller was in 292 duels goed voor 118 goals en 68 assists.

De superster kreeg woensdag in Mestalla in de 29e minuut rood aangesmeerd door tegenstander Jeison Murillo. De Valencia-verdediger ging na een duel makkelijk naar de grond, iets wat Ronaldo niet waardeerde. Hij riep hem wat toe en trok Murillo vluchtig aan zijn haar, waarna scheidsrechter Felix Brych, op advies van zijn lijnrechter, rood trok.

Bekijk HIER de beelden.