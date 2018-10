’Blessure Huntelaar mogelijk geluk bij ongeluk’

Huntelaar werd woensdag tijdens het Champions League-duel met AEK Athene uit voorzorg naar de kant gehaald. De Achterhoeker, die werd opgeleid door PSV, greep naar zijn hamstring.

„Meestal is dat niet in drie à vier dagen over en dan staat Dusan Tadic waarschijnlijk in de spits tegen PSV. En ik denk dat PSV meer moeite zal hebben met hem dan met Huntelaar, tegen wie Daniel Schwaab en Nick Viergever gewoon kunnen oplopen. Tadic is beweeglijker en trekt weg uit de spits, waaardoor er ook ruimte ontstaat voor opkomende spelers. Dus de blessure van Huntelaar kan ook een geluk bij een ongeluk zijn voor Ajax.”

Trainer Erik ten Hag heeft nog geen idee of hij zondag over Huntelaar, die dit seizoen tien keer scoorde in twaalf duels, kan beschikken. „De wissel was uit voorzorg. Er kwamen wat problemen op in zijn spieren. Of hij zondag kan spelen? Daar kan ik nu nog geen zinnig woord over zeggen.”

