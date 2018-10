Sliding met twee benen van Mourinho op kunstgras

„Nu wil ik wel even zeggen dat ik niet kan begrijpen waarom de beste clubcompetitie ter wereld op kunstgras mag worden gespeeld”, schamperde Mourinho, die met twee gestrekte benen de discussie aanging.

„De UEFA zou dit niet mogen toestaan. Na een lichte training op dinsdagavond klaagden sommige spelers van mij al over pijnlijke enkels. Anderen hadden rugklachten. Ze voelden zich een beetje gehavend. Het is gewoon niet fijn als je niet gewend bent om op deze ondergrond te spelen. Je bent dan toch ook een beetje angstig in de duels, bang om geblesseerd te raken.”

Volgens Mourinho behoort topvoetbal sowieso op natuurgras te worden gespeeld. „Zoals bij ons in Engeland. We beschikken over geweldige velden. Dat maakt het voetbal een stuk mooier.”

