’Ook de beste spelers hebben slechte dagen’

Dat was de simpele conclusie van assistent-coach Mikel Arteta, die zijn geschorste baas Pep Guardiola woensdag in de verloren thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon (1-2) op de bank verving. Die constatering van de Spanjaard kwam nog geen dag nadat hij had verkondigd dat Manchester City over de ’beste spelers van de wereld’ beschikt.

„Ik weet niet of het kwam doordat Pep bij ons ontbrak”, zei Arteta na afloop. „Maar hij was er niet en we hebben verloren, dat is de realiteit. Ik weet echt niet wat er was gebeurd als Pep er wel bij was geweest.”

Volgens Arteta was de Engelse kampioen zichzelf niet. „We konden niet in ons ritme komen. We waren slordig in balbezit, waardoor onze combinaties niet soepel liepen. We wonnen ook geen duels. Soms gebeurt dat. Ik ga na deze nederlaag de spelers verder geen verwijten maken. Daar voel ik niets voor.”

Memphis Depay was dicht bij een doelpunt, maar zag zijn schot op de paal stranden. Ⓒ Getty Images