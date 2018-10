Ajax roept gouden herinneringen op

Een verslaggever van het Amerikaanse persbureau AP is vol lof over de manier waarop trainer Erik ten Hag zijn ploeg, met name inde tweede helft, liet spelen.

„Het dominante spel in de tweede helft ging gepaard met snelle passing en rappe aanvallen, kenmerken van de teams die de club in de jaren zeventig en 1995 aan in totaal vier Europa Cups hielpen”, zo concludeert een verslaggever.

De laatste keer dat Ajax in een Europese finale stond was in 2016, toen Manchester United in de eindstrijd van de Europa League de tegenstander was. De Engelsen wonnen met 2-0.