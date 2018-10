Bayern voelt hete adem Ajax

„We moeten gefocust blijven. We weten dat we door iedereen worden opgejaagd”, aldus de Kroaat, die ongetwijfeld had meegekregen dat Ajax eerder op de avond op imposante wijze AEK Athene aan de kant had geschoven: 3-0.

Bayern won in Portugal dankzij een vroege goal van Robert Lewandowski en een treffer van voormalig Benfica-speler Renato Sanchez vlak na rust.

Kovac baalde dat Der Rekordmeister, met Arjen Robben in de basis, het zichzelf zo moeilijk maakte in het Estádio da Luz. „We hebben flink wat kansen gehad, maar misten er teveel. We hadden de wedstrijd eerder moeten belissen.”