Ajax-trainer Schreuder kiest tegen Napoli voor Kudus in de spits

Mohammed Kudus verschijnt als centrumspits aan de aftrap in het uitverkochte Stadio Diego Armando Maradona. Hij krijgt opnieuw de voorkeur boven Brian Brobbey. Trainer Schreuder verklapte dinsdag al dat hij geen aanleiding zag zijn ploeg rigoureus te veranderen na de afgang van vorige week tegen Napoli (1-6) in de Johan Cruijff ArenA. Hij voelde niets voor een speelwijze met de snelle spitsen Steven Bergwijn en Brobbey en acht andere veldspelers die compact bij elkaar voetballen.

Daley Blind speelt weer centraal in de defensie. Calvin Bassey neemt zijn positie links in de achterhoede in. Sánchez is pas net hersteld van een blessure en kan volgens Schreuder een uur spelen.

Bij Napoli moet Victor Osimhen nog op de bank plaatsnemen. De spits maakt zijn rentree in de selectie van de koploper van de Serie A na een maand blessureleed.

Opstelling Napoli: Meret; Di Lorenzo, Jesus, Min-jae en Olivera: Anguissa, Lobotka en Zielinski; Lozano, Raspadori en Kvaratskhelia.

Opstelling Ajax: Pasveer; Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor; Berghuis, Kudus en Bergwijn.