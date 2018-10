België terug bovenaan in FIFA-klassement

De Rode Duivels stonden eerder al van november 2015 tot en met maart 2016 bovenaan. De nummer drie van het WK heeft een minieme voorsprong op Frankrijk. De wereldkampioen voerde de vorige ranglijst aan, maar moet nu België voorrang verlenen met 0,13 punten.

Dat verschil is zo klein, dat de FIFA het zelf op twee aanvoerders van het mondiale klassement houdt. Zowel België als Frankrijk staat op 1729 punten, met als exacte score 1729,25 voor België tegen 1729,12 voor Frankrijk. Het is de eerste keer in de 25-jarige historie van de ranglijst dat het klassement volgens de FIFA twee koplopers te zien geeft.

Sinds de introductie voerden acht landen de lijst aan. Duitsland, Brazilië, Italië, Frankrijk, Argentinië en Spanje wisselden elkaar door de jaren heen veelvuldig af als nummer 1. In augustus 2011 mocht ook Nederland zich even het beste land van de wereld noemen. België en Nederland zijn de enige twee leiders die nooit de wereldtitel veroverden.