El Hamdaoui verdient contract bij Excelsior

El Hamdaoui traint al sinds 4 september mee met de Rotterdammers. „Mijn intentie was vanaf het begin om hier te voetballen’’, blikt de 34-jarige aanvaller terug op de clubsite. ,,Voor Excelsior was de afgelopen periode bedoeld om te kijken of ik fit ben. Ik voel me goed en heb er zin in. Ik wil nog heel graag voetballen. Het is uiteindelijk vrij snel gegaan en nu is het eindelijk zover.’’

Voor El Hamdaoui betekent het een terugkeer op het oude nest. Hij maakte als A-junior in het seizoen 2001-2002 zijn debuut in het eerste elftal van Excelsior. „Dat gevoel van thuiskomen was er meteen en nu kan ik ook echt lekker aan de slag. Als ik straks in dit shirt wedstrijden kan spelen, voelt dat helemaal lekker.’’